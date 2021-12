Slittino | confermata la lista dei convocati dell’Italia per Sochi | Dominik Fischnaller e Rieder Kainzwaldner ci provano

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Resta in Russia il massimo circuito internazionale di. Terza tappa di Coppa del Mondo che bissa quella della settimana precedente in quel di: questa volta però si aggiungono nel programma le gare sprint nella giornata di domenica. L’Italia ha confermato in toto la pattuglia impegnata già nelle prove precedenti. L’attesa ovviamente è per, che nella prima manche di domenica aveva fatto sognare in grande, salvo poi perdere molte posizioni nella seconda. Con lui Leon Felderer, Lukas Gufler e Kevin. Nel doppio la coppia formata daha dimostrato, senza errori, di poter valere un tempo da top-5. Occhio anche a Nagler/Malleier e/Rastner. Tra le donne l’obiettivo è la top-10, spazio ad ...