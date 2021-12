Skeleton | in quel di Altenberg Valentina Margaglio vuole confermarsi Tanto equilibrio tra gli uomini

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Italia è reduce da un fine settimana di festa per quanto riguarda lo. Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo infatti è arrivato il risultato più importante:si è esaltata in gara-2 indi Igls, andandosi a prendere una meravigliosa terza piazza, primo podio per un’azzurra nel massimo circuito internazionale. Ora ci si sposta in Germania, verso, con le due prove (e donne) in programma venerdì, e l’azzurraovviamente. Il catino della Sassonia evoca bei ricordi all’atleta tricolore, che nel 2020 assieme a Mattia Gaspari conquistò uno storico bronzo nella gara a squadre. Per il podio sarà dura, ma fondamentale trovare due belle run che possano valere una top-10 convincente. La russa Elena ...

Infrangente sono comunque sempre tra le migliori, e posso dire che ho lavorato ancora di più sotto questo punto di vista. Anche per questo motivo sono contentissima, con un decimo in meno ...