Sindacati insoddisfatti | senza intese l' incontro col governo sulle tasse Bonomi | Supergreen pass anche al lavoro

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Non basta l'apertura dell'esecutivo con 2 mld di decontribuzione per i redditi fino a 35mila euro. 'Non ci hanno dato le risposte che attendevamo' - dice il segretario della Cgil Landini asse. Domani ...

Non basta l'apertura dell'esecutivo con 2 mld di decontribuzione per i redditi fino a 35mila euro. 'Non ci hanno dato le risposte che attendevamo' - dice il segretario della Cgil Landini asse. Domani ...Cgil, Cisl e Uil bocciano l'intesa tra partiti e governo sulle tasse e chiedono di concentrare gli 8 miliardi su buste paga e pensioni. Sulle tasse a giudizio dei leader ...Manovra, Landini: giudizio domani senza risposte mobilitazione Il governo "si e' riservato di riflettere e far sapere ai ...Intanto l’Istat comunica che gli occupati sono cresciuti di 35mila unità ad ottobre sul mese precedente, e di 390mila sull'anno. L'aumento riguarda però quasi soltanto gli uomini, infatti l’occupazion ...