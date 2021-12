Silvio Berlusconi al Quirinale? Tra leggi ad personam e reati cancellati: la lunga carriera giudiziaria del leader di Forza Italia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nei giorni in cui l’ipotesi di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica sembra (ri)prendere quota il FattoQuotidiano e il Fattoquotidiano.it lanciano una petizione per dire no. Una eventuale ascesa al Colle significherebbe che a prendere posto al Quirinale – con la conseguente presidenza del Consiglio superiore della magistratura – ci sarebbe un cittadino che ha una carriera giudiziaria davvero densa durante la quale ha spesso attaccato ferocemente i magistrati e che nel corso del tempo, da leader politico, ha cambiato o cancellato reati che poi puntualmente hanno inciso sui processi in cui era imputato. Senza contare gli scudi offerti dai vari lodi Maccanico, Schifani e Alfano con l’immunità assoluta e la sospensione dei processi per cinque cariche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nei giorni in cui l’ipotesi dialla presidenza della Repubblica sembra (ri)prendere quota il FattoQuotidiano e il Fattoquotidiano.it lanciano una petizione per dire no. Una eventuale ascesa al Colle significherebbe che a prendere posto al– con la conseguente presidenza del Consiglio superiore della magistratura – ci sarebbe un cittadino che ha unadavvero densa durante la quale ha spesso attaccato ferocemente i magistrati e che nel corso del tempo, dapolitico, ha cambiato o cancellatoche poi puntualmente hanno inciso sui processi in cui era imputato. Senza contare gli scudi offerti dai vari lodi Maccanico, Schifani e Alfano con l’immunità assoluta e la sospensione dei processi per cinque cariche ...

