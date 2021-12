Siamo nelle mani del «Pinochet» del Mediterraneo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Possibile che dopo sei anni non abbiamo ancora imparato la lezione? Dobbiamo smettere di chiedere giustizia ad Al Sisi su Giulio Regeni. Quello è un dittatore, non ce la darà mai. Proteggerà sempre i suo scherani e torturatori. Al Sisi è un mascalzone. Basta ricordarsi quando nel 2018 disse al nostro ministro degli Esteri Di Maio: «Giulio è uno di noi». Ma noi italiani Siamo brava gente, tollerante e un po’ stupida, o forse ci piacciono un po’ troppo gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Possibile che dopo sei anni non abbiamo ancora imparato la lezione? Dobbiamo smettere di chiedere giustizia ad Al Sisi su Giulio Regeni. Quello è un dittatore, non ce la darà mai. Proteggerà sempre i suo scherani e torturatori. Al Sisi è un mascalzone. Basta ricordarsi quando nel 2018 disse al nostro ministro degli Esteri Di Maio: «Giulio è uno di noi». Ma noi italianibrava gente, tollerante e un po’ stupida, o forse ci piacciono un po’ troppo gli … Continua L'articolo proviene da ilfesto.

Advertising

RaiRadio2 : «Abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani: siamo donne» Il 2 dicembre 1923 nasceva la Divina: #MariaCallas ? - Palazzo_Chigi : #TrattatoDelQuirinale, Draghi: Siamo alleati nelle grandi sfide mondiali, dalla gestione della pandemia alla lotta… - Palazzo_Chigi : #TrattatoDelQuirinale, Draghi: Voglio ringraziare moltissimo il Presidente @EmmanuelMacron per la sua visita a Roma… - RBallesio : RT @5GItaly: #5GItaly2021 Riccardo Ballesio, Membro del CdI, @gbcitalia: “Siamo la più grande organizzazione al mondo che promuove la soste… - chimentimattia : Siamo nelle mani di Tare Igli e non so se è un bene, ad oggi. -