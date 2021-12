Si apre la battaglia sull’aborto negli Stati Uniti (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Corte suprema americana ha iniziato ieri le audizioni del caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. In gioco c’è una legge dello stato del Mississippi, approvata nel 2018 e bloccata da una corte federale, che proibisce gli aborti dopo la quindicesima settimana. Il Mississippi chiede ora che i nove giudici riconoscano l’applicabilità della legge, il cui primo effetto sarebbe il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade che nel 1973 legalizzò l’aborto in tutti gli Stati Uniti. Il Mississippi, se inizialmente puntava solo al riconoscimento della propria legge, ora chiede infatti di cancellare totalmente la sentenza del ’73. I legali dello stato hanno già detto che “nella Costituzione, nella struttura, nella storia e nella tradizione degli Stati Uniti non c’è nulla che sostenga il diritto” all’interruzione di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Corte suprema americana ha iniziato ieri le audizioni del caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. In gioco c’è una legge dello stato del Mississippi, approvata nel 2018 e bloccata da una corte federale, che proibisce gli aborti dopo la quindicesima settimana. Il Mississippi chiede ora che i nove giudici riconoscano l’applicabilità della legge, il cui primo effetto sarebbe il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade che nel 1973 legalizzò l’aborto in tutti gli. Il Mississippi, se inizialmente puntava solo al riconoscimento della propria legge, ora chiede infatti di cancellare totalmente la sentenza del ’73. I legali dello stato hanno già detto che “nella Costituzione, nella struttura, nella storia e nella tradizione deglinon c’è nulla che sostenga il diritto” all’interruzione di ...

