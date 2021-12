Serie C | il TFN assegna due punti di penalizzazione al Catania

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Duedial, club che milita nel campionato diC girone C, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021. Etnei ora undicesimi in classifica insieme al Picerno a 20. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mediagol.it

Due punti di penalizzazione al Catania, club che milita nel campionato diC, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza odierna del Tribunale ...punti - penalizzazione...'Il- si legge ancora - ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione il presidente del ... Questa la classifica dellaA di calcio aggiornata dopo la penalizzazione di 3 punti inflitta al ...Pugliesi ottavi in classifica a quota 21 punti ( ne scontano -4 a causa della decisione del TFN) reduci dal pareggio per 1-1 maturato in quel di Campobasso, settimo risultato utile consecutivo (tre vi ...FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C domani il Foggia giocherà alle 14,30 al “Massimino” col Catania dopo il successo interno degli etnei 1-0 nel recup ...