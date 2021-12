Serie B: sintesi quindicesima giornata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 1 dicembre si conclude la 15sima giornata di Serie B. Il Pisa viene fermato in casa dal Perugia e viene superato dal Brescia. In fondo la classifica il Pordenone vince con l’Alessandria ed acciuffa il Vicenza di Brocchi. Serie B quindicesima giornata: sintesi risultati marcatori e classifica sintesi Pareggia in casa con il Perugia la capolista che scende al secondo posto. Altro pareggio a Cremona questa volta per mano del Frosinone. Poker servito del Monza a Cosenza. Vince il Lecce in casa della Spal e si porta ad un punto dal Pisa. Altra vittoria esterna dell’Ascoli in casa della Reggina. In fondo la classifica il Pordenone si impone con l’Alessandria ed agguanta il Vicenza. Il Vicenza recupera e pareggia ma perde in casa con il Benevento. A Parma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 1 dicembre si conclude la 15simadiB. Il Pisa viene fermato in casa dal Perugia e viene superato dal Brescia. In fondo la classifica il Pordenone vince con l’Alessandria ed acciuffa il Vicenza di Brocchi.risultati marcatori e classificaPareggia in casa con il Perugia la capolista che scende al secondo posto. Altro pareggio a Cremona questa volta per mano del Frosinone. Poker servito del Monza a Cosenza. Vince il Lecce in casa della Spal e si porta ad un punto dal Pisa. Altra vittoria esterna dell’Ascoli in casa della Reggina. In fondo la classifica il Pordenone si impone con l’Alessandria ed agguanta il Vicenza. Il Vicenza recupera e pareggia ma perde in casa con il Benevento. A Parma ...

