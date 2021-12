Serie B, le designazioni arbitrali per la 16a giornata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 16a giornata di Serie b che inizierà domani sera e si concluderà domenica sera. Di seguito, nel dettaglio, le scelte delle sestine arbitrali. PERUGIA-VICENZA Venerdì 3/12 ore 20.30 Manganiello Imperiale – Fiore Iv: Rutella Var: Fourneau Avar: Schirru BENEVENTO PORDENONE Sabato 4/12 ore 14 Di Martino Prenna – Massara Iv: Scarpa Var: Abisso Avar: Lombardo COSENZA CREMONESE Sabato 4/12 ore 14 Maggioni Trinchieri – Barone Iv: Di Marco Var: Pezzuto Avar: Lanotte CROTONE-SPAL Sabato 4/12 ore 14 Sozza Bindoni – Affatato Iv: Pascarella Var: Sacchi Avar: Marchi FROSINONE-TERNANA Sabato 4/12 ore 14 Cosso Sechi – Gualtieri Iv: Di Cairano Var: Marini Avar: Lombardi LECCE-REGGINA Sabato 4/12 ore 16.15 Volpi Dei Giudici – Mondin Iv: Moriconi Var: Nasca Avar: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono ufficiali leper la 16adib che inizierà domani sera e si concluderà domenica sera. Di seguito, nel dettaglio, le scelte delle sestine. PERUGIA-VICENZA Venerdì 3/12 ore 20.30 Manganiello Imperiale – Fiore Iv: Rutella Var: Fourneau Avar: Schirru BENEVENTO PORDENONE Sabato 4/12 ore 14 Di Martino Prenna – Massara Iv: Scarpa Var: Abisso Avar: Lombardo COSENZA CREMONESE Sabato 4/12 ore 14 Maggioni Trinchieri – Barone Iv: Di Marco Var: Pezzuto Avar: Lanotte CROTONE-SPAL Sabato 4/12 ore 14 Sozza Bindoni – Affatato Iv: Pascarella Var: Sacchi Avar: Marchi FROSINONE-TERNANA Sabato 4/12 ore 14 Cosso Sechi – Gualtieri Iv: Di Cairano Var: Marini Avar: Lombardi LECCE-REGGINA Sabato 4/12 ore 16.15 Volpi Dei Giudici – Mondin Iv: Moriconi Var: Nasca Avar: ...

