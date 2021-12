Serie B | giornata 15 | il Brescia vince a Parma | tris del Lecce

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilsi riprende la vetta dellaB dopo la15ndo a, mentre il Pisa non va oltre il pareggio contro il Perugia. Ilbatte la SPAL ed è terzo a due punti dalle Rondinelle,sofferto del Benevento a Vicenza mentre il Monza è in netta ripresa e travolge il Cosenza. Prima vittoria del Pordenone, 2-0 all’Alessandria. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.B,15:0-1, SPAL-1-3, Pisa-Perugia 1-1nuovamente al primo posto grazie alla vittoria per 0-1 anel big match di. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per le Rondinelle, mentre i ...

Advertising

SkySport : ? MESSIAS METTE LA SUA FIRMA ?? Alla 1^ da titolare in Serie A con il Milan ?? Highlights ?? - Azzurri : #MadeinItaly ???? Italiani in #SerieA: la statistica ?? premia Federico #Dimarco ?? 14^ giornata #VivoAzzurro - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Serie A, il calendario del prossimo turno #SkySerieA #SerieA #SkySport - PaoloBMb70 : RT @SkySport: LAZIO-UDINESE 4-4 Risultato finale ? ? #Beto (17') ? #Beto (32') ? #Immobile (34') ? #Molina (44') ? #Pedro (51') ? #Milinkov… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: 12 gol nelle due gare di giovedì, 32 in totale nella 15^ giornata di Serie A: GUARDALI TUTTI #SkySerieA #SerieA #SkySport h… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

Quanto al tema principale di Amarcord , Rota ricordava: "Eravamo stati tutta laa ... CAM Sugar è in prima linea nella produzione di nuove colonne sonore di film etelevisive e collabora ......A a farla da padrona in Italia bensì laB visto che in serata si disputa già l'anticipo del prossimo turno. Alle 20.30 infatti scendono in campo Perugia e Vicenza per la sedicesima. In .... La 15ª giornata di Serie A si conclude con uno spettacolare 4-4 tra Lazio e Udinese in un match ricco di emozioni Gol e spettacolo allo stadio Olimpico tra Lazio e Udinese. Ospiti avanti con Beto (1 ...Consigli Fantacalcio 16ª giornata, chi non schierare in attacco? Per la rubrica sui consigli Fantacalcio: ecco 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio in questa giornata. Nel frattempo leggi anch ...