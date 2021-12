Serie A, Roma-Inter: data, orario e diretta TV (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma-Inter: diretta TV e streaming Torna subito in campo la Serie A per la sedicesima giornata del girone di andata. Tra i match in programma c’è anche la super sfida dell’Olimpico tra la Roma di Josè Mourinho e l’Inter di Simone Inzaghi che si affronteranno alle ore 18:00 di sabato 4 dicembre: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Roma-Inter in streaming La sfida dello stadio ‘Olimpico’ tra giallorossi e nerazzurri sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Hellas Verona. FC ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)TV e streaming Torna subito in campo laA per la sedicesima giornata del girone di an. Tra i match in programma c’è anche la super sfida dell’Olimpico tra ladi Josè Mourinho e l’di Simone Inzaghi che si affronteranno alle ore 18:00 di sabato 4 dicembre: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida dello stadio ‘Olimpico’ tra giallorossi e nerazzurri sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to theA football match between FCnazionale and Hellas Verona. FC ...

Advertising

fattoquotidiano : Qualche concessione qua e là perlopiù a costo zero, un regalo alla Chiesa (che paga il Comune di Roma) e una serie… - SkySport : #Roma, #Abraham e #Karsdorp ammoniti contro il Bologna: salteranno l'Inter. Le news #SkySport - zaiapresidente : ??? Oggi a Roma il ministro per le Disabilità @erikastefani71 ha presentato la DISABILITY CARD, che potrà essere ri… - ale99luca : RT @Gazzetta_it: Roma, quanti guai: out anche El Shaarawy! Per lui lesione al polpaccio #RomaInter - CalcioNews24 : #Roma fuori anche #ElShaarawy per la sfida contro l'#Inter ?? -