Serie A: il Toro si fa rimontare dall'Empoli, decisiva l'espulsione di Singo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pareggio spettacolare quello tra Torino ed Empoli. La squadra di Juric segna subito due reti nei primi quindici minuti con Pobega e Pjaca. l'espulsione di Singo cambia la gara e apre la strada alla rete di Romagnoli, tornato subito protagonista dopo la panchina con la Fiorentina. La rete finale, che deciso il risultato di 2-2, è stata firmata da La Mantia. Come è andata la gara? Nella gara dell'Olimpico il Torino sembrava aver agguantato i tre punti, ma ha dovuto fare i conti con una rete di La Mantia, arrivata al 72?. Subito i padroni di casa si sono imposti con le reti di Pobega, arrivata al 10? e di Pjaca, che dopo cinque minuti batte Vicario dopo un'azione spettacolare. Al 32" arriva l'epulsione di Singo per una trattenuta da ultimo uomo ai danni di Di Francesco; passano due minuti e Romagoli riapre i conti battendo tutti in ...

