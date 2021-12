'Sergio Cammariere in concerto al Sistina', in un disco l'indimenticabile esibizione live dell'artista al Teatro Sistina di Roma (Di giovedì 2 dicembre 2021) ' Sergio Cammariere in concerto al Sistina ' è disponibile in digitale dal 3 dicembre. In un disco la straordinaria esibizione regalata da Sergio Cammariere nel concerto del 5 maggio 2003 al Teatro ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'inal' è disponibile in digitale dal 3 dicembre. In unla straordinariaregalata daneldel 5 maggio 2003 al...

