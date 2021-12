**Senato: sì aula a Odg Malpezzi, decade senatore Cario (Misto)** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic (Adnkronos) - Il Senato ha approvato con 132 voti favorevoli e 126 contrari un Odg a prima firma Malpezzi con, come conseguenza, la decadenza del senatore del gruppo Misto Adriano Cairo, la cui elezione era stata contestata in Giunta delle elezioni. La presidente Casellati ha quindi invitato la Giunta a "riunirsi per gli adempimento conseguenti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic (Adnkronos) - Il Senato ha approvato con 132 voti favorevoli e 126 contrari un Odg a prima firmacon, come conseguenza, lanza deldel gruppo Misto Adriano Cairo, la cui elezione era stata contestata in Giunta delle elezioni. La presidente Casellati ha quindi invitato la Giunta a "riunirsi per gli adempimento conseguenti".

Advertising

Agenzia_Ansa : Dl Fisco in Aula al Senato. Stretta sull'Imu per le prime case: un emendamento al dl fisco stabilisce che l'esenzio… - fattoquotidiano : Violenza di genere, Liliana Segre al Senato per l’evento “Il grido delle donne”: l’aula la accoglie con una standin… - RaphaelRaduzzi : Ricordate quando la ragioneria di stato faceva stralciare in aula l'emendamento votato da TUTTA la commissione bila… - giord97 : RT @lucianoghelfi: Impressionante la relazione sui brogli relativi al voto all'estero (#Argentina, soprattutto) che ha appena fatto @Gregor… - TV7Benevento : **Senato: sì aula a Odg Malpezzi, decade senatore Cario (Misto)**... -