Senato | Cario in lacrime | ' estraneo a manipolazioni | passione ereditata da papà' **

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Sonoa qualsiasi ipotesi di manipolazione". Si è difeso in aula il senatore del Misto Adriano, la cui elezione era stata contesta in Giunta delle elezioni. "C'è stata una perizia senza contraddittorio, su un campione ridottissimo, 3 sezioni su 99, solo 375 schede a fronte di molte decine di miglia di voti da me legittimanente conseguiti", ha spiegato. "Non ritengo sia possibile dichiarare la mia decadenza su una percentuale di schede considerate censurabili. Anche sostenendo che ci sono delle schede invalide permane una differenza a mio favore di migliaia di voti -ha detto ancora-. Per disporre la mia decadenza si dovrebbero verificare tutte le schede". Il senatore del Misto ha concluso tra le, difendendo "la miacivile ...

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Impressionante la relazione sui brogli relativi al voto all'estero (#Argentina, soprattutto) che ha appena fatto @Gregor… - giord97 : RT @lucianoghelfi: Impressionante la relazione sui brogli relativi al voto all'estero (#Argentina, soprattutto) che ha appena fatto @Gregor… - TV7Benevento : **Senato: sì aula a Odg Malpezzi, decade senatore Cario (Misto)**... - ultimora_pol : #Italia #Senato Adriano #Cario (#MAIE|Italiani all'estero) decade come senatore. Il senato ha bocciato, e poi appro… - ultimora_pol : #Italia #Senato Adriano #Cario (#MAIE|Italiani all'estero) termina l'intervento in lacrime. @ultimora_pol -

Ultime Notizie dalla rete : **Senato Cario

La Sicilia

E' iniziata questa mattina nell'aula della seduta che esaminerà le relazioni della Giunta delle elezioni e le immunità sui casi di ... il caso di Adriano aperto per presunti brogli ...... proclamazione a senatore di Claudio Lotito all'ordine del giorno della seduta del appena ... All'ordine del giorno anche l'elezione contestata ma dichiarata valida dalla Giunta di Adriano, ... A prendere il posto dell'ormai ex senatore Adriano Cario è Fabio Porta, attuale coordinatore del Pd in Sudamerica. Discussione in Aula anche sul voto estero ... Claudio Lotito non avrà un seggio in Senato. La decisione del nuovo stop al presidente della Lazio e alla sua rivendicazione di diventare senatore è stata presa dall'aula ...