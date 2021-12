Sede dell’Onu blindata: uomo armato si aggira per le strade di New York. Minaccia di togliersi la vita (Di giovedì 2 dicembre 2021) È di questi minuti la notizia che un uomo armato si sta aggirando nelle vie di fronte alla Sede dell’Onu a New York. Il Palazzo di Vetro è stato blindato e tutta l’area è stata messa in sicurezza, al momento non si conoscono le intenzioni dell’uomo, secondo alcune prime indiscrezioni pare voglia compiere un folle gesto. uomo armato di fucile di fronte alla Sede dell’Onu a New York Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo bianco, di poco più di mezza età, con indosso un paio di jeans, una felpa rossa e armato di fucile, che si sta aggirando nei pressi della First Avenue, tra la 42esima Est e la 45esima. Al momento non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) È di questi minuti la notizia che unsi stando nelle vie di fronte allaa New. Il Palazzo di Vetro è stato blindato e tutta l’area è stata messa in sicurezza, al momento non si conoscono le intenzioni dell’, secondo alcune prime indiscrezioni pare voglia compiere un folle gesto.di fucile di fronte allaa NewSecondo le prime informazioni si tratta di unbianco, di poco più di mezza età, con indosso un paio di jeans, una felpa rossa edi fucile, che si stando nei pressi della First Avenue, tra la 42esima Est e la 45esima. Al momento non ...

