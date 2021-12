Scuola, piano anti-Dad di Figliuolo: militari in campo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutte le volte che si parla di Scuola l’obiettivo dell’esecutivo – ampiamente dichiarato ormai da mesi – è salvare la didattica in presenza, difesa a spada tratta dal Premier Mario Draghi al quale non era affatto piaciuta la scelta di Ministero della Salute e MIUR di emettere una circolare per tornare al vecchio sistema di quarantena nelle scuole, quella cioè che prevedeva la didattica a distanza per tutta la classe nel momento in cui veniva rilevato anche solo un positivo in classe. Figliuolo, ecco il piano anti-Dad Non a caso è arrivato a tempo record il dietrofront insieme alla richiesta al generale Figliuolo di elaborare un piano di intervento di tracciamento che punta a incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione da Covid all’interno di classi e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutte le volte che si parla dil’obiettivo dell’esecutivo – ampiamente dichiarato ormai da mesi – è salvare la didattica in presenza, difesa a spada tratta dal Premier Mario Draghi al quale non era affatto piaciuta la scelta di Ministero della Salute e MIUR di emettere una circolare per tornare al vecchio sistema di quarantena nelle scuole, quella cioè che prevedeva la didattica a distanza per tutta la classe nel momento in cui veniva rilevato anche solo un positivo in classe., ecco il-Dad Non a caso è arrivato a tempo record il dietrofront insieme alla richiesta al generaledi elaborare undi intervento di tracciamento che punta a incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione da Covid all’interno di classi e ...

