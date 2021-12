**Scuola: genitori articolo 26, 'studenti siano esonerati da green pass su bus'** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Gli studenti italiani siano esonerati dall'obbligo di presentazione del green pass. Si ricerchino soluzioni alternative". Lo dice all'Adnkronos Chiara Iannarelli dei genitori di articolo 26 ed aggiunge: "Valutiamo l'estensione del green pass agli studenti per raggiungere la scuola con i mezzi pubblici un elemento di discriminazione nel diritto all' istruzione, a partire dalle famiglie con più figli e quelle meno abbienti". "Tutti gli alunni che frequentano le scuole hanno diritto a pari opportunità e per questo è indispensabile che sia garantito loro il servizio di trasporto pubblico, che non può essere sostituito da quello 'in proprio' interamente a carico delle famiglie, qualsiasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Gliitalianidall'obbligo di presentazione del. Si ricerchino soluzioni alternative". Lo dice all'Adnkronos Chiara Iannarelli deidi26 ed aggiunge: "Valutiamo l'estensione delagliper raggiungere la scuola con i mezzi pubblici un elemento di discriminazione nel diritto all' istruzione, a partire dalle famiglie con più figli e quelle meno abbienti". "Tutti gli alunni che frequentano le scuole hanno diritto a pari opportunità e per questo è indispensabile che sia garantito loro il servizio di trasporto pubblico, che non può essere sostituito da quello 'in proprio' interamente a carico delle famiglie, qualsiasi ...

**Scuola: genitori articolo 26, 'studenti siano esonerati da green pass su bus'**

