Scuola e Pnrr | le dichiarazioni dell’assessore regionale Fortini VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “È necessaria una programmazioneper risorse che poi dovranno essere spese dei singoli comuni”. È quanto l’assessorealle politiche sociali Luciaha chiesto nella conferenza Stato Regioni, incontrando in call conferenze i ministri Gelmini e Bianchi ed ottenendo dagli stessi rassicurazioni di ascolto in merito a questa proposta, partita dalla Campania. È stata proprio l’assessorea rendere noto l’esito dell’incontro avvenuto a margine della sua presenza questa mattina nella Valle dell’Irno, per visitare l’asilo nido Arcobaleno di Baronissi ed il micro nido di Mercato San Severino in località Ciorani scelti come modello di eccellenza e buone pratiche in Campania nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia. La presenza...