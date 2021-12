Scuola | costituzionalista Guzzetta | “obbligo green pass minori? Crea effetto paradosso”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’delsui mezzi pubblici per gli adolescenti a partire dal prossimo 6 dicembre è “una misura di contenimento coerente con le altre. Nel caso dei mezzi pubblici utilizzati dagli studenti la questione si fa però molto delicata per i minorenni i quali potrebbero trovarsi tra l’incudine dei genitori che non vogliono vaccinarli o farli tamponare e il martello di un legislatore che chiede loro, per andare a, di avere quei requisiti che non gli vengono invece domandati per l’accesso negli istituti scolastici (dove non è richiesta la certificazione verde agli studenti – ndr)”. Lo dice all’Adnkronos ilGiovanni, professore ordinario a Tor Vergata secondo cui l’un...

Adnkronos

L'obbligo del green pass sui mezzi pubblici per gli adolescenti a partire dal prossimo 6 dicembre è "una misura di contenimento coerente con le altre. Nel caso dei mezzi pubblici utilizzati dagli studenti la questione si fa però molto delicata per i minorenni i quali potrebbero trovarsi tra l'incudine dei genitori che non vogliono vaccinarli o farli tamponare e il martello di un legislatore che chiede loro, per andare a scuola, di avere quei requisiti che non gli vengono invece domandati per l'accesso negli istituti scolastici (dove non è richiesta la certificazione verde agli studenti)". Lo dice all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario a Tor Vergata.