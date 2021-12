Scuola | Costarelli presidi Lazio | “Siamo nel teatro dell’assurdo | si è persa ogni logica”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutti di nuovo in quarantena con un positivo in classe. Anzi, no, si continua con il protocollo firmato a inizio novembre, che prevede la Dad con tre casi nelle classi dai 12 anni in su, e con due nelle scuole elementari e medie. Il doppio dietrofront è arrivato nel giro di 48 ore e ha gettato nel caos le scuole del. Come ribadisce Cristina, presidente dell’associazionedella Regione: “nel. Nel giro di tre giorni sono cambiate tre volte le disposizioni. È un atteggiamento che sta disorientando e che sta facendo perdere alle scuole quelle piccole certezze che avevano. Non è un atteggiamento rispettoso nei confronti del mondo dell’istruzione e delle famiglie che sono interessate da questi provvedimenti”, dice a RadioRoma.it La circolare ...

Ma se Vescovini usa parole più moderate, non è così per Cristinaalla guida del liceo "...di circolari che hanno rilevanza nazionale creano confusione e gravano sulla gestione di una".A proposito della gestione dei casi positivi a, ancora desta polemiche il doppio cambio di ... spiega Cristina, presidente dei presidi per il Lazio. ' Ci si rende conto che chi ieri ...Tutti di nuovo in quarantena con un positivo in classe. Anzi, no, si continua con il protocollo firmato a inizio novembre, che prevede la Dad con tre casi nelle classi dai 12 anni in su, e con due nel ...Unità militari interverranno su richiesta delle Asl per il tracciamento dei positivi. Floridia: solo il 2,6 per cento di alunni delle elementari in quarantena. I presidi e il pasticcio delle circolari ...