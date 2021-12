Scudetto e Champions League | sarà l’anno dei “perdenti”?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il turno infrasettimanale aumenta la spaccatura nella corsa verso loe la qualificazione inNon c’è tempo e modo di rilassarsi in un campionato che promette davvero di essere entusiasmante e denso di colpi di scena, in particolare nella lotta. Che poi rischia di essere strettamente connessa alla corsa per le prime quattro posizioni che valgono l’accesso alla prossima. In questo senso, il turno infrasettimanale di Serie A ha scavato un solco. Piccolo, tutto sommato, nelle dimensioni in termini di punti, ma grande nelle differenti sensazioni lasciate dalle protagoniste sin qui. Le sei lunghezze che dividono la Roma, incartata a Bologna, dall’Atalanta quarta in classifica non sono certo irrecuperabili ma separano nitidamente chi sta ...