Scoperta fabbrica clandestina di fuochi pirotecnici a Nola | Arrestati 3 persone

(Di venerdì 3 dicembre 2021)dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in una zona rurale di Piazzolla di, unadi artifizi. In particolare, i Finanzieri del Gruppo di, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato una manifattura did’artificio altamente performante, in piena attività produttiva, dato

dalla Guardia di Finanza di Napoli, in una zona rurale di Piazzolla di Nola, unaclandestina di fuochi pirotecnici altamente performante, in piena attività produttiva. Le Fiamme ...... è autrice di programmi televisivi tra cui "Superquark" e "Ulisse"Il piacere della"; dal ... una "di ossigeno" lunga 200 km da Casalgrasso alla LombardiaArrestati tre responsabili per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente, tutti originari della provincia di Napoli ...Tre persone sono state arrestate, producevano i botti D10S in memoria della "Mano de Dios" di Maradona Nola (Napoli), 2 dicembre 2021 - Dalla ormai leggendaria " Bomba Maradona " al botto D10S, in ono ...