Scomparso da Chieti nel 1998: dov'è finito Maurizio D'Alò? Dopo 23 anni un nuovo appello sul caso (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono passati ormai 23 anni dalla scomparsa di Maurizio D'Alò , svanito nel nulla a 38 anni, a Chieti, Dopo la cena con un amico. Oggi, la trasmissione Chi l'ha visto? di Rai 3 torna a rinnovare l'... Leggi su chietitoday (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono passati ormai 23dalla scomparsa diD', svanito nel nulla a 38, ala cena con un amico. Oggi, la trasmissione Chi l'ha visto? di Rai 3 torna a rinnovare l'...

Advertising

ciaorinoclub : RT @chilhavistorai3: 'Purtroppo non è saltato fuori niente. Mio padre è morto con la speranza di poterlo rivedere, ora siamo rimaste solo n… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Purtroppo non è saltato fuori niente. Mio padre è morto con la speranza di poterlo rivedere, ora siamo rimaste solo n… - FoxOnTheRun__ : RT @chilhavistorai3: 'Purtroppo non è saltato fuori niente. Mio padre è morto con la speranza di poterlo rivedere, ora siamo rimaste solo n… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Purtroppo non è saltato fuori niente. Mio padre è morto con la speranza di poterlo rivedere, ora siamo rimaste solo n… - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: 'Purtroppo non è saltato fuori niente. Mio padre è morto con la speranza di poterlo rivedere, ora siamo rimaste solo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso Chieti Scomparso da Chieti nel 1998: dov'è finito Maurizio D'Alò? Dopo 23 anni un nuovo appello sul caso Chietitoday Caso Roberto Straccia, un'intercettazione riapre la vicenda dopo 10 anni Il giovane universitario era scomparso a Pescara, in circostanze misteriose, il 14 dicembre del 2011 e fu ritrovato morto lungo il litorale barese. Fu vittima di un omicidio di mafia?

Il giovane universitario era scomparso a Pescara, in circostanze misteriose, il 14 dicembre del 2011 e fu ritrovato morto lungo il litorale barese. Fu vittima di un omicidio di mafia?