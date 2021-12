Sciopero trasporti pubblici venerdì 3 dicembre | Cosa succede a Roma e Milano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Perle segreterie nazionali di Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri hanno proclamato unopolitico nazionale del settore mobilità di quattro ore che investirà tutto il settore del trasporto pubblico locale.Loè stato indetto contro l’introduzione dell’obbligo del “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l’insorgere di «reale e tangibile discriminazione» tra lavoratori e nell’organizzazione del lavoro. E poi, «per la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore» spiegano gli ...