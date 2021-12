Sci alpino, weekend di gare a Lake Louise: Goggia punta di diamante del gruppo azzurro, si rivede Nicol Delago (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se la neve dovesse concedere un po’ di tregua al circo bianco la Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta ad esordire in grande stile nelle discipline veloci, con due discese libere ed un superG. Presto per dire se il calendario verrà rispettato in toto o se, come avvenuto per il comparto maschile la scorsa settimana, assisteremo nostro malgrado a delle cancellazioni, intanto le discesiste sono pronte a sfidarsi sul pendio canadese di Lake Louise. Nell’unica prova fin qui disputata Goggia ha preceduto pur con un salto di porta la slovena Ilka Stuhec, vincitrice sulla Men’s Olympic Downhill per due volte (in due giornate consecutive) nel 2016. Lontane invece Lara Gut-Behrami, mai sul gradino più alto del podio in questa località in discesa e Mikaela Shiffrin, che quattro anni or sono strabiliò il mondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se la neve dovesse concedere un po’ di tregua al circo bianco la Coppa del Mondo di scifemminile è pronta ad esordire in grande stile nelle discipline veloci, con due discese libere ed un superG. Presto per dire se il calendario verrà rispettato in toto o se, come avvenuto per il comparto maschile la scorsa settimana, assisteremo nostro malgrado a delle cancellazioni, intanto le discesiste sono pronte a sfidarsi sul pendio canadese di. Nell’unica prova fin qui disputataha preceduto pur con un salto di porta la slovena Ilka Stuhec, vincitrice sulla Men’s Olympic Downhill per due volte (in due giornate consecutive) nel 2016. Lontane invece Lara Gut-Behrami, mai sul gradino più alto del podio in questa località in discesa e Mikaela Shiffrin, che quattro anni or sono strabiliò il mondo ...

