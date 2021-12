Sci alpino, super-G maschile Beaver Creek 2021: domina Odermatt, fuori Paris, bene Mattia Casse (Di giovedì 2 dicembre 2021) Marco Odermatt domina la prima prova di super-G maschile di Beaver Creek 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Lo svizzero sbaraglia la concorrenza sulle nevi del Colorado, chiudendo con il tempo di 1:08.61. Secondo l’austriaco Matthias Mayer, che però paga un ritardo di 78 centesimi. A 95 centesimi, in terza posizione, chiude a sorpresa il canadese Broderick Thompson, che era partito con il pettorale numero 35, scalzando il tedesco Andreas Sander, che stava accarezzando l’idea del suo primo podio. Buona la prestazione di Mattia Casse, che ha chiuso in nona posizione a +1.32, disputando una gara accorta dopo che fin dai primi passaggi si è evidenziata la difficoltà del tratto ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Marcola prima prova di-Gdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Lo svizzero sbaraglia la concorrenza sulle nevi del Colorado, chiudendo con il tempo di 1:08.61. Secondo l’austriaco Matthias Mayer, che però paga un ritardo di 78 centesimi. A 95 centesimi, in terza posizione, chiude a sorpresa il canadese Broderick Thompson, che era partito con il pettorale numero 35, scalzando il tedesco Andreas Sander, che stava accarezzando l’idea del suo primo podio. Buona la prestazione di, che ha chiuso in nona posizione a +1.32, disputando una gara accorta dopo che fin dai primi passaggi si è evidenziata la difficoltà del tratto ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - Luca_Monta_ : Due anni fa a #BeaverCreek Odermatt aveva ottenuto la prima vittoria. Due anni dopo, la consacrazione definitiva.… - sportface2016 : Sci alpino, i risultati del super-G di #BeaverCreek: domina #Odermatt, bene Mattia #Casse. Out #Paris, #Innerhofer… - AaronHLandau : RT @Eurosport_IT: Marco Odermatt fa un altro sport e rifila distacchi enormi agli avversari ???????? #EurosportSCI | #BeaverCreek | #SuperG |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Marco Odermatt fa un altro sport e rifila distacchi enormi agli avversari ???????? #EurosportSCI | #BeaverCreek | #SuperG |… -