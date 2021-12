Sci alpino, pagelle Super-G maschile Beaver Creek: Odermatt perfetto, Thompson rivelazione. Out Paris e Kilde (Di giovedì 2 dicembre 2021) pagelle Super-G maschile Beaver Creek Marco Odermatt 10: prestazione Superlativa e dimostrazione di Superiorità devastante nel primo Super-G stagionale a Beaver Creek. 250 punti in tre gare disputate sinora quest’anno in Coppa del Mondo (ed in tre specialità diverse). È il favorito per la Sfera di Cristallo generale. Matthias Mayer 8: si conferma ad altissimi livelli dopo il trionfo nella discesa libera di Lake Louise, portando a casa un ottimo secondo posto in Super-G sulla Birds of Prey alle spalle di un ingiocabile Odermatt. Al momento è il velocista più in forma del Circo Bianco. Broderick Thompson 10: prima di oggi vantava come miglior risultato ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)-GMarco10: prestazionelativa e dimostrazione diiorità devastante nel primo-G stagionale a. 250 punti in tre gare disputate sinora quest’anno in Coppa del Mondo (ed in tre specialità diverse). È il favorito per la Sfera di Cristallo generale. Matthias Mayer 8: si conferma ad altissimi livelli dopo il trionfo nella discesa libera di Lake Louise, portando a casa un ottimo secondo posto in-G sulla Birds of Prey alle spalle di un ingiocabile. Al momento è il velocista più in forma del Circo Bianco. Broderick10: prima di oggi vantava come miglior risultato ...

