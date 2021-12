Sci alpino oggi, SuperG Beaver Creek: orario, programma, tv, startlist, pettorali di partenza degli azzurri (Di giovedì 2 dicembre 2021) Proseguono le gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile: oggi, giovedì 2 dicembre, si terrà a Beaver Creek, negli USA, il SuperGigante maschile, recupero di quello non disputato a Lake Louise. La gara scatterà alle ore 19.45 italiane (le 11.45 locali) e saranno al cancelletto 61 partecipanti, in rappresentanza di 11 Paesi. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. programma SCI ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Proseguono le gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di scimaschile:, giovedì 2 dicembre, si terrà a, negli USA, iligante maschile, recupero di quello non disputato a Lake Louise. La gara scatterà alle ore 19.45 italiane (le 11.45 locali) e saranno al cancelletto 61 partecipanti, in rappresentanza di 11 Paesi. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.SCI ...

