Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Brian McLaughlin fa suo il gigante di Zinal, Tommaso Sala chiude al 4° posto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Brian McLaughlin si è aggiudicato il gigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla pista elvetica, dominata dal sole ma da temperature decisamente rigide (-5°), lo statunitense ha messo in scena una rimonta sensazionale nella seconda discesa, passando dal 25° posto della prima manche fino al successo. Per i colori italiani enorme amaro in bocca, dato che a metà gara Hannes Zingerle e Alex Hofer comandavano la classifica generale, ma le condizioni della pista nella seconda discesa hanno rovinato loro i piani chiudendo lontanissimi anche dalla top10. Il successo, come detto, è andato a Brian McLaughlin con il tempo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)si è aggiudicato ildi(Svizzera) valevole per ladi scimaschile. Sulla pista elvetica, dominata dal sole ma da temperature decisamente rigide (-5°), lo statunitense ha messo in scena una rimonta sensazionale nella seconda discesa, passando dal 25°della prima manche fino al successo. Per i colori italiani enorme amaro in bocca, dato che a metà gara Hannes Zingerle e Alex Hofer comandavano la classifica generale, ma le condizioni della pista nella seconda discesa hanno rovinato loro i pianindo lontanissimi anche dalla top10. Il successo, come detto, è andato acon il tempo ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Brian #McLaughlin fa suo il gigante di Zinal, Tommaso #Sala chiude al 4° posto - infoitsport : Sci alpino, super-G maschile Beaver Creek 2021 DOMANI in tv: programma, orari e diretta streaming - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Emma Acher vince lo slalom di Pass Thurn, settima Lara #DellaMea - infoitsport : Sci alpino, a Beaver Creek si gareggia già giovedì 2 dicembre! Nuovo programma, orari, tv -