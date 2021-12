Sassuolo-Napoli, Spalletti: “C’era fallo su Rrahmani, ho protestato per quel fatto invertito” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine della partita contro il Sassuolo, il mister Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed in particolare di un episodio che ha portato i neroverdi al pareggio. “Ho protestato su quel fallo che è stato invertito, C’era il fallo su Rrahmani e il Sassuolo ha pareggiato con Ferrari. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine della partita contro il, il mister Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed in particolare di un episodio che ha portato i neroverdi al pareggio. “Hosuche è statoilsue ilha pareggiato con Ferrari. L'articolo

