Santiago | significato e origine del nome

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è undimedievale, che letteralmente significa “san Giacomo”, visto che è formato proprio dallo spagnolo santo con Yago, una forma spagnola arcaica di Giacomo, appunto. È, nel dettaglio, di undevozionale che fa riferimento a san Giacomo Maggiore, sicuramente uno dei santi più importanti con questo– era uno degli apostoli di Gesù – e patrono della Spagna. Spesso viene anche considerato come un corrispettivo di Giacomo stesso.è anche ildi varie città di Paesi ispanofi, comedel Cile, ad esempio, ode Compostela, dove peraltro è possibile fare il famoso cammino in pellegrinaggio, il quale conduce proprio alla città dove sarebbero conservate le reliquie di San Giacomo il ...

