Sant’Agata dei Goti | dal 4 dicembre arriva Natale al Borgo

Leggi su 2anews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)dei: perali commercianti portano in scena spettacoli, musica, arte e artigianato in uno dei borghi più belli d’Italia. I commercianti si rimboccano le maniche e propongono un inteso cartellone in occasione delle festività natalizie al centro storico didei, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione