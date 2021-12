Salvini ne spara un’altra, affittare l’utero è da nazisti. Il leader della Lega promette una norma di iniziativa popolare per mettere fuori legge la pratica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Matteo Salvini all’attacco dell’utero in affitto. “Qualcuno ci aveva provato a selezionare la razza, i bambini biondi, l’occhio azzurro, a me certe pratiche ricordano il nazismo, sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo”, dice il leader della Lega alla presentazione del libro “Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti” sulla pratica dell’utero in affitto, dell’eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre. “Da giornalista mi chiedo come mai, tra tante serate tv, non ci possa essere spazio per una serata che parli di questo. Rabbrividisco come possano esistere queste fabbriche di bambini. Tra seimila trasmissioni inutili chiedo che si trovi mezz’ora, magari nella tv pubblica, per dare spazio a questa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Matteoall’attacco delin affitto. “Qualcuno ci aveva provato a selezionare la razza, i bambini biondi, l’occhio azzurro, a me certe pratiche ricordano il nazismo, sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo”, dice ilalla presentazione del libro “Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti” sulladelin affitto, dell’eurodeputata, Simona Baldassarre. “Da giornalista mi chiedo come mai, tra tante serate tv, non ci possa essere spazio per una serata che parli di questo. Rabbrividisco come possano esistere queste fabbriche di bambini. Tra seimila trasmissioni inutili chiedo che si trovi mezz’ora, magari nella tv pubblica, per dare spazio a questa ...

