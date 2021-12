Sale l' occupazione ma mancano ancora 200mila posti per tornare al pre Covid

Advertising

Colombaccio : RT @dariodivico: Ad ottobre 2021, rispetto a settembre, crescono occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. L’aumento degli o… - Tg3web : Luci e ombre nei dati Istat sul mercato del lavoro a ottobre. L'occupazione cresce di 35 mila unità, ma è un aument… - MauroGiansante : RT @dariodivico: Ad ottobre 2021, rispetto a settembre, crescono occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. L’aumento degli o… - magibe : RT @dariodivico: Ad ottobre 2021, rispetto a settembre, crescono occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. L’aumento degli o… - fisco24_info : Istat: a ottobre +35mila occupati, +390mila su anno: Tasso disoccupazione sale al 9,4%. Ferma occupazione femminile -

Il tasso di disoccupazione a ottobredi 0,2 punti sul mese fissandosi al 9,4%. Rispetto ai livelli pre - pandemia (febbraio 2020) il numero di occupati è inferiore di quasi 200 mila unità. Il ...Il tasso dial 58,6% (+0,1 punti). La crescita del numero di persone in cerca di lavoro (+2,2%, pari a +51mila unità rispetto a settembre), osservata sia per gli uomini sia per le ...A ottobre, rispetto al mese precedente, sono aumentati sia gli occupati sia i disoccupati. Più precisamente, l’aumento dell’occupazione (+0,2 per cento, pari a +35mila unità) ha riguardato solo gli uo ...Secondo gli ultimi dati Istat, nel mese di ottobre 2021, rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia i disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. L’aumento del ...