Russia-Svezia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2021 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Russia affronterà la Svezia ai quarti di finale della Coppa Davis 2021, con il palio l'ultimo pass per le semifinali della competizione in corso. Daniil Medvedev rappresenta il pericolo numero uno per gli svedesi, con Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov ad alimentarlo. Svedesi aggrappati al talento della coppia formata da Mikael ed Elias Ymer, i quali proveranno a farsi valere da sfavoriti. La Russia è la maggiore indiziata per conquistare un posto in semifinale, ma attenzione all'orgoglio degli svedesi. Il confronto tra Russia e Svezia si svolgerà oggi, giovedì 2 dicembre, con partenza non prima delle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio); diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali ...

