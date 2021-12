Royal Family: cosa regalerà Carole Middleton per Natale a George, Charlotte e Louis (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e nonna Middleton ha preparato un insolito regalo per i nipotini George, Charlotte e Louis: ecco di cosa si tratta. Dopo i festeggiamenti decisamente contenuti e sobri del Natale scorso segnato dalla pandemia, in questo 2021 sembra esserci voglia di lasciarsi alle spalle il lungo e difficile periodo trascorso. E quale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilsi avvicina e nonnaha preparato un insolito regalo per i nipotini: ecco disi tratta. Dopo i festeggiamenti decisamente contenuti e sobri delscorso segnato dalla pandemia, in questo 2021 sembra esserci voglia di lasciarsi alle spalle il lungo e difficile periodo trascorso. E quale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Royal Family, accuse durissime dall’America: “Lo ha manipolato” - mariaxcira : RT @poeticmartina: finalmente anche l’italia ha conosciuto la nostra royal family turca #LoveIsInTheAir - Valedance11 : RT @Unomattina: Ieri è andata in onda, sulla BBC, la seconda parte del documentario “The Princes and the Press” che ha fatto letteralmente… - HKmyuniverse : RT @poeticmartina: finalmente anche l’italia ha conosciuto la nostra royal family turca #LoveIsInTheAir - sonogintonixx : RT @poeticmartina: finalmente anche l’italia ha conosciuto la nostra royal family turca #LoveIsInTheAir -