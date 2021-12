Rossi Alexion | Da 25 anni lavoriamo su terapie e qualità vita

Advertising

Lo ha dichiarato Anna Chiara, amministratore delegatoin Italia, in occasione della ottava edizione del Premio Omar sulle malattie rare, oggi a Roma all'Ara Pacis. "In particolare - ha ...Lo ha dichiarato Anna Chiara, amministratore delegatoin Italia, in occasione della ottava edizione del Premio Omar sulle malattie rare, oggi a Roma all'Ara Pacis. 'In particolare ha ...“Alexion è un’azienda che da 25 anni dedica la sua attività allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative, concentrandosi totalmente sull’ambito delle malattie rare. Il valore che cer ...Rare Hack for New Ideas mira ad accelerare l’analisi e il riconoscimento della sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), malattia ultra-rara, e a facilitare il miglioramento delle connessioni tra gli ...