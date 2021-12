Roma, travolto con il monopattino sulla Colombo: David lascia tre figli (Di giovedì 2 dicembre 2021) In una città sempre più ‘green’ alla stregua delle altre Capitali europee, a Roma i monopattini ormai sfrecciano ovunque. Un mezzo ecologico sul quale, purtroppo, sempre più persone perdono la vita. E’ il caso di David Guadagno, un 48enne Romano, molto conosciuto nel quartiere Garbatella, che lunedì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale, con il peggiore degli epiloghi, sulla via Colombo. Leggi anche: Roma, a bordo di un monopattino viene travolto da un’auto: morto 48enne Roma, David Guadagno investito e ucciso sulla Colombo: chi era David Guadagno, 48 anni, era bordo di un monopattino lunedì sera e stava tornando a casa, dalla nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) In una città sempre più ‘green’ alla stregua delle altre Capitali europee, ai monopattini ormai sfrecciano ovunque. Un mezzo ecologico sul quale, purtroppo, sempre più persone perdono la vita. E’ il caso diGuadagno, un 48enneno, molto conosciuto nel quartiere Garbatella, che lunedì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale, con il peggiore degli epiloghi,via. Leggi anche:, a bordo di unvieneda un’auto: morto 48enneGuadagno investito e ucciso: chi eraGuadagno, 48 anni, era bordo di unlunedì sera e stava tornando a casa, dalla nuova ...

