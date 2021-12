Roma, Mourinho perde anche El Shaarawy: ecco quanto starà fuori (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma - Piove sul bagnato, José Mourinho perde i pezzi in vista di questa parte di stagione prima della sosta natalizia. Dopo il ko di Pellegrini che resterà fuori fino al 2022 e le squalifiche di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 dicembre 2021)- Piove sul bagnato, Joséi pezzi in vista di questa parte di stagione prima della sosta natalizia. Dopo il ko di Pellegrini che resteràfino al 2022 e le squalifiche di ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma, tantissime assenza per #Mourinho in vista dell'Inter - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - RickCapelli28 : Sarà durissima sabato contro #Inter , senza #Abraham e #Karsdorp squalificati e l’infortunio di #ElShaarawy , come… - serieAnews_com : ?? Brutte notizie per la #Roma di #Morinho: per #ElShaarawy si parla di tempi di recupero non brevi -