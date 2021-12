Roma. La Sala Alessandrina del Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria dal 4 all’11 dicembre ospita 30 giovani artisti con Cosmogonie (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mostre, performance e presentazioni narrative per un viaggio nella creatività under 35: dal 4 all’11 dicembre 2021, presso la Sala Alessandrina del Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria(Lungotevere in Sassia, 3 – Roma), arriva Cosmogonie: un palco inedito per 30 giovani, tra artisti e scrittori emergenti in una location eccezionale, un Museo di Medicina che include al suo interno il laboratorio alchemico, la Sala Flajani, la Sala delle cere e un’antica farmacia. In questa cornice – che mescola storia, scienza e cultura – l’Arte sarà assoluta protagonista, con una Mostra collettiva, esibizioni dei performer e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mostre, performance e presentazioni narrative per un viaggio nella creatività under 35: dal 42021, presso ladel(Lungotevere in Sassia, 3 –), arriva: un palco inedito per 30, trae scrittori emergenti in una location eccezionale, undi Medicina che include al suo interno il laboratorio alchemico, laFlajani, ladelle cere e un’antica farmacia. In questa cornice – che mescola storia, scienza e cultura – l’Arte sarà assoluta protagonista, con una Mostra collettiva, esibizioni dei performer e ...

Advertising

ComunediCuneo : RT @europedirectCN: Il 6/12 alle h10.00 si terrà un evento su sport e finanziamenti europei organizzato da @ANCIPiemonte @ComunediCuneo Eu… - europedirectCN : Il 6/12 alle h10.00 si terrà un evento su sport e finanziamenti europei organizzato da @ANCIPiemonte… - annalarosa__ : Roma: Sala Stampa Estera Il ministro Dario franceschini e Giorgia Meloni presentano il libro di G. Rotondi - ElodioZorzetto : RT @geco333: Le Mille e una Notte di Vittorio Zecchin è un ciclo di 12 pannelli realizzati nel 1914 per decorare le pareti della sala da pr… - edoardoleo : Parto da Milano avendo in testa gli occhi lucidi di chi era in sala ieri. Oggi #lasciarsiungiornoaroma è a Roma in… -