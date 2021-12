Roma, la mossa 'Kansas City' di Mourinho (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'ultima conferenza stampa di Mourinho, nel post partita con il Bologna, ha visto il tecnico dribblare le domande invitando Zaniolo a riflettere sul suo futuro lontano da Roma. E intanto, sesta ... Leggi su today (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'ultima conferenza stampa di, nel post partita con il Bologna, ha visto il tecnico dribblare le domande invitando Zaniolo a riflettere sul suo futuro lontano da. E intanto, sesta ...

L'assurda "missione" all'ONU di Stefano Puzzer, leader anti - Green Pass E così ha tentato un'altra mossa per far parlare di sé, una mossa diplomatica. Presentarsi alla ... quando Puzzer aveva organizzato in una "Protesta a oltranza" in Piazza del Popolo, a Roma, che non ha ...

Il film “Dal Polo all’Equatore" al Maxxi di Roma fino al 2022 Al via anche la quarta parte della retrospettiva "Iperboli" fino al 12 dicembre. Celebra la coppia di registi Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi ...

