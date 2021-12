Roma - Inter | Mourinho sfida il suo passato | antijuventino e provocatore | lo Special One rimarrà sempre un tifoso interista

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : #Roma, #Abraham e #Karsdorp ammoniti contro il Bologna: salteranno l'Inter. Le news #SkySport - tfnews_t : #SerieA: il #Bologna vince contro la #Roma. Il #Napoli, anche se pareggia, supera #Inter e #Milan in vetta… - Pasqual23446853 : @sergiogali5 No..... Solo una cosa ho notato.... La Roma fino ad adesso ha pareggiato una partita..... L'Inter a Ro… - AvarelloValerio : RT @capuanogio: La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Il tecnico portoghese, oggi alla guida dei giallorossi, si prepara alla gara contro i nerazzurri, con i quali ha conquistato lo storico triplete nel ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è stato squalificato per 2 giornate "per avere, al 47° del secondo tempo" del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium, "contestato una decisione arbitrale indi ...Big match tra giallorossi e nerazzurri in programma all'Olimpico alle 18: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.