Roma Inter | Mourinho non andrà in conferenza stampa

(Di giovedì 2 dicembre 2021)sabato sera incontrerà i nerazzurri da avversario. Domani, però, non ci sarà alcunaDomani è già vigilia di campionato. Per la prossima giornata occhi puntati sull’Olimpico, dovein scena la sfida tra, che vedràopposto ai nerazzurri per la prima volta. Come riferito da Sky Sport, però, domani il tecnico portoghese non si presenterà inper analizzare la gara davanti ai giornalisti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - SkySport : #Roma, #Abraham e #Karsdorp ammoniti contro il Bologna: salteranno l'Inter. Le news #SkySport - romanewseu : L'Inter può recuperare #DeVrij in vista della Roma, ok #Bastoni - FabioOffreda : RT @CorSport: #Roma, #Mourinho sceglie il silenzio: niente conferenza stampa pre Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

- Lasi prepara al delicato e impegnativo match contro l'in programma sabato alle 18. Ma la sfida contro i nerazzurri richiama anche l'incontro di José Mourinho contro la sua ex squadra con cui ...José Mourinho non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia prima del match che la suadisputerà contro l'allo stadio Olimpico. Il tecnico portoghese, grande ex di turno, come più volte capitato in questo campionato un po' per tutte le squadre, dopo un turno infrasettimanale ...I giallorossi dovranno fare a meno di cinque titolari. Per i campioni d'Italia previsto il ritorno di de Vrij dall'inizio ...Domani 3 dicembre 2021 José Mourinho non terrà la conferenza stampa pre-partita di Roma-Inter. Occasione persa dallo Special One per raccontare le emozioni suscitate ...