Roma, il Giudice Sportivo multa Zaniolo per 2mila euro per simulazione

Sono stati resi noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo dopo le partite del mercoledì di Serie A. Niente multe per Genoa, Inter, Milan e Napoli anche se i loro tifosi hanno introdotto negli stadi petardi, fumogeni e bengala. multa di 2mila euro a Zaniolo per simulazione. "Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata sostenitori delle Società Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto Sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ...

