Roma, domani venerdì 3 novembre sciopero dei mezzi: gli orari (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quattro ore di sciopero domani, venerdì 3 novembre, a Roma. Dalle 8:30 alle 12:30 non sarà garantito il servizio di bus, tram e metro, oltre alle tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Alla mobilitazione aderiscono tutte le aziende dei trasporti del Lazio: da Atac a Cotral. Allo sciopero indetto dal sindacato Ugl aderisce anche Ferrovie dello Stato, che si fermerà per un periodo più lungo: dalle 9 alle 17. Inoltre le stazioni della rete metroferroviaria Atac che resteranno aperte non garantiranno servizi come scale mobili, ascensori e montascale. Possibili disagi anche per biglietterie e le attività per il pubblico di Roma Servizi per la Mobilità. I motivi della protesta sono stati resi noti da Ugl: “Per la discriminazione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quattro ore di, a. Dalle 8:30 alle 12:30 non sarà garantito il servizio di bus, tram e metro, oltre alle tratte-Lido, Termini-Centocelle e-Nord. Alla mobilitazione aderiscono tutte le aziende dei trasporti del Lazio: da Atac a Cotral. Alloindetto dal sindacato Ugl aderisce anche Ferrovie dello Stato, che si fermerà per un periodo più lungo: dalle 9 alle 17. Inoltre le stazioni della rete metroferroviaria Atac che resteranno aperte non garantiranno servizi come scale mobili, ascensori e montascale. Possibili disagi anche per biglietterie e le attività per il pubblico diServizi per la Mobilità. I motivi della protesta sono stati resi noti da Ugl: “Per la discriminazione ...

amnestyitalia : Domani ci saremo anche noi in Piazza Bocca della verità a Roma al sit-in promosso da @Station2To e @6000sardine per… - petergomezblog : Trattato Quirinale, Macron a Roma: domani la firma. Copasir: “Governo doveva consultarci”. Sul tavolo anche Tim e 2… - CheccoCasano : RT @ReteSport: ??? #Mourinho domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di #RomaInter: ecco perchè - Romagialloross4 : #ASRoma, #Mourinho non parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’#Inter - ReteSport : ??? #Mourinho domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di #RomaInter: ecco perchè -