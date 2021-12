Roma, da sabato scatta l’obbligo di mascherina all’aperto: ecco dove (Di giovedì 2 dicembre 2021) A partire dal prossimo 4 dicembre, e fino al 31 dello stesso mese, in alcune zone di Roma sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Ieri sera il sindaco di Roma ha firmato l’ordinanza che introduce la nuova misura che sarà valida nelle zone centrali e nelle vie dello shopping della Capitale. Come lo scorso anno sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni. Lo ha annunciato il sindaco al Tg3: “Abbiamo appena partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino ma bisogna anche rafforzare l’uso delle mascherine all’aperto in tutti i luoghi affollati”, ha detto Gualtieri. E ancora: “Disponiamo l’obbligo di mascherina in tutte le zone già individuate ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) A partire dal prossimo 4 dicembre, e fino al 31 dello stesso mese, in alcune zone disarà obbligatorio indossare laanche. Ieri sera il sindaco diha firmato l’ordinanza che introduce la nuova misura che sarà valida nelle zone centrali e nelle vie dello shopping della Capitale. Come lo scorso anno sono esclusi dali bambini sotto i 6 anni. Lo ha annunciato il sindaco al Tg3: “Abbiamo appena partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino ma bisogna anche rafforzare l’uso delle mascherinein tutti i luoghi affollati”, ha detto Gualtieri. E ancora: “Disponiamodiin tutte le zone già individuate ...

