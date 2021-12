Roberto Straccia sequestrato e ucciso dopo uno scambio di persona: le ultime (Di giovedì 2 dicembre 2021) La storia di Roberto Straccia ci ha accompagnati negli ultimi dieci anni. E’ la storia di un ragazzo che aveva tanti amici, una famiglia perbene, tanta voglia di fare ma che per molti, si sarebbe tolto la vita. Tesi alla quale la famiglia non ha mai creduto e da anni, i genitori del ragazzo, si battono per dimostrare che il finale di questa vicenda è tutto da riscrivere. Un paio di anni fa in particolare quando sul tavolo della procura arrivarono alcune intercettazioni, i parenti del ragazzo capirono che non si trattava di un caso qualunque, ma di una brutta storia legata alla criminalità. E potrebbe essere davvero così. Roberto ucciso solo perchè somigliava a una persona che doveva essere ammazzata. Roberto Straccia ucciso per sbaglio. Quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 dicembre 2021) La storia dici ha accompagnati negli ultimi dieci anni. E’ la storia di un ragazzo che aveva tanti amici, una famiglia perbene, tanta voglia di fare ma che per molti, si sarebbe tolto la vita. Tesi alla quale la famiglia non ha mai creduto e da anni, i genitori del ragazzo, si battono per dimostrare che il finale di questa vicenda è tutto da riscrivere. Un paio di anni fa in particolare quando sul tavolo della procura arrivarono alcune intercettazioni, i parenti del ragazzo capirono che non si trattava di un caso qualunque, ma di una brutta storia legata alla criminalità. E potrebbe essere davvero così.solo perchè somigliava a unache doveva essere ammazzata.per sbaglio. Quello che ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Il corpo di Roberto Straccia non arrivò via mare in Puglia, non poteva essere in quelle condizioni dopo 24 giorni in… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Il corpo di Roberto Straccia non arrivò via mare in Puglia, non poteva essere in quelle condizioni dopo 24 giorni in… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Roberto Straccia poteva essere salvato? “Il 30 dicembre la Direzione Nazionale Antimafia chiese il suo fascicolo alla… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Roberto Straccia poteva essere salvato? “Il 30 dicembre la Direzione Nazionale Antimafia chiese il suo fascicolo alla… - StellaSirio60 : @tuttavitarobi Quando ascolto genitori come il papà di Roberto Straccia, o quelli di Martina Rossi o di Marco Vanni… -