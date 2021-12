Rieccoti | mascherina | a Milano scatta l' obbligo fino al 31 dicembre anche in zona bianca

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tratto incriminato, per ora, va dal Castello Sforzescoa piazza San Babila, quel lungo biscione di strada che durante il weekend diventa un unico mare di teste e che, per le festività natalizie, complice il mercatino, si riempie a dismisura, Oh bej! Oh bej! compresi. Sant’Ambrogio è alle porte, la prima della Scala idem. Ressa garantita? Probabile, ma la maggior parte dei milanesi sono già allineati sull’idea di indossare laal punto che pare non ci sia bisogna di obblighi dall’alto. Lo conferma il sindaco che ai microfoni televisivi ha detto che “ha anticipato una tendenza e durante l'ultimo weekend è stato spiegato ai cittadini il perché di rimettersi la”. Per ora nessuna multa ma al bisogno i vigili sono pronti. E le multe, per chi non indossa la, sono ...