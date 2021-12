Riapertura Graduatorie Scuola | Scopri Le 6 Province Migliori in Cui Inserirti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Graduatorie

Orizzonte Scuola

...candidature: scadenza 2 dicembre 2 dicembre - Giornata Internazionale per l'... Pubblicate le30 dicembre - Fine contratto personale ATA con contratto Covid 31 dicembre - ...Non essendo prevista ladei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ...La commissione giudicatrice procede alla compilazione delledi merito ...OZIERI. L’Ats corre ai ripari per garantire l’assistenza ai pazienti affetti da Sclerosi multipla e altre patologie neurologiche, riaprendo almeno per sei ore a settimana l’ambulatorio della Neurologi ...Riaperti anche i termini per presentare la domanda per l'accesso al Centro bambini e famiglie SpazioInsieme ZeroTre. Per farlo c'è tempo fino al 30 novembre ...